أخبار مصر | أهم موقع سياحي بالعالم يصنف مصر ضمن أبرز المقاصد في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم موقع سياحي بالعالم يصنف مصر ضمن أبرز المقاصد في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنف موقع ديزني أدفتشر، وهو أشهر موقع سياحي، مصر كأهم المقاصد السياحية في ٢٠٢٠.

وقام الموقع بتفصيل تجربة السياحة لمصر كالتالي: اختبر جمال مصر الفرعونية والتي يأخذك سحرها على الأرض وفي البحر والنيل، موضحا أن الرحلة لمصر تضم ٣ ليال على باخرة تبحر في النيل وتوفر فرصة رؤية أهم المعابد كمعابد ادفو والأقصر وكوم أمبو.

وتابع أن التجربة تكتمل بزيارة محمية رأس محمد وممارسة الغطس هناك للاستمتاع بالطبيعة السمكية والمرجانية الاستثنائية، وأخيرا ذكر زيارة المتحف المصري الشهير والاستمتاع بآثار حضارة ٧٠٠٠ سنة، و رؤية القاعات الخاصة وأهمها قاعات آثار توت عنخ آمون.