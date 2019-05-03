انت الان تتابع 500 جنيه إعانة عاجلة للمصابين السودانيين في حادث صحراوي قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه سيتم صرف 500 جنيه إعانة عاجلة من التضامن الاجتماعي للمصابين بحادث الطريق الصحراوي بقنا، كما أصدر توجيهاته للأطباء وهيئة التمريض بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الدائمة لحين تماثلهم للشفاء. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق "قنا - سوهاج" الصحراوي الشرقي، بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل نتج عنه مصرع 6 أشخاص 5 منهم يحملون الجنسية السودانية وسائق مصري، وإصابة 51 آخرين سودانيين.

كما توجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، نتيجة حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل محملة بكتل حجرية من الرخام بالكيلو 110 بطريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي. وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين تصادم أتوبيس سياحي رقم "3857 ص ق ج"