انت الان تتابع البحرية تحتفل بتدشين ثالث غواصة مصرية من طراز «s43» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز «s43 209 /1400»، الذي يأتي استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية في العالم، وبما يسهم في تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» اليوم الجمعة، إن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، حضر مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية.
وأضاف أن ذلك يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمهما دفع علاقات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية. وأشار قائد القوات البحرية خلال كلمته، إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس
وأضاف أن ذلك يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمهما دفع علاقات التعاون والشراكة في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية.
وأشار قائد القوات البحرية خلال كلمته، إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.
وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتى تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة، وما تحويه من ثروات اقتصادية وأهداف حيوية على كل الاتجاهات.
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