شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد للقصوى لاستقبال مصابي حريق الموسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء الجمعة، رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي، داعيًا لهم بالشفاء العاجل.

وأكد الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تواجد جميع الجراحين والمتخصصين وأطباء الطوارئ وطاقم التمريض بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات.

من جانبهما على الفور أعلن الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى سيد جلال، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، استعدادهما لاستقبال أي حالات جراء الحريق الذي اندلع بمنطقة حي الموسكي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة.