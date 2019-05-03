شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد صوامع تخزين القمح بزاوية غزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لصوامع تخزين الغلال بزاوية غزال في مركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، عبارة عن 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.

يأتى ذلك في إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد وللتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.

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وأعلن «آمنة» خلال جولته التي رافقه فيها المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغ 14 ألف طن.

وتابع «المحافظ» أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة بقرار وزير الزراعة لتحديد درجة النقاوة كما تفقد «النقرة» الخاصة بتفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وتفقد «آمنة» غرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.

وقال كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إنه تم توريد قمح مصري للصوامع لهذا العام 1882 طنا ويوجد بالصومعة عدد 2 خلية بها قمح مستورد للاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي وتشغيل المطاحن.

والتقى «المحافظ» عددا من المزارعين، والذين أشادوا بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم وجود أي عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.