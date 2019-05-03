شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد منفذًا لبيع السلع الغذائية بدمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الجمعة، منفذ بيع السلع الغذائية للمواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحى شبرا، والذى يبيع السلع واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة ومواصفات عالية، كما تفقد أحد تلك المنافذ تحت التجهيز ووجه بسرعة الانتهاء من افتتاحه قبل حلول شهر رمضان لتحقيق أقصى استفادة منه لصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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يأتى ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، وفي إطار خطة المحافظة في التوسع في فتح المنافذ لبيع السلع والمنتجات وكافة السلع ومستلزمات الشهر الكريم وما تحتاجه الأسرة البحراوية من منتجات اللحوم والياميش والخضر والفاكهة والسلع التموينية بأسعار اقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق ومحاربة الغلاء.

والتقى «المحافظ» خلال جولته التي رافقه خلالها المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، محمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، بعدد من المواطنين المترددين على المنفذ والذين عبروا عن رضاهم بجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية، ووجه بتشديد الرقابة على تلك المنافذ من جانب مديريات الصحة والتموين للتأكد من سلامة المعروضات مع ضرورة المتابعة الدورية عليها للاطمئنان على تزويدها بكافة السلع بشكل دوري منتظم لمواجهة الطلب عليها.



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