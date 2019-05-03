شكرا لقرائتكم خبر عن 70 منقذًا ومسعفًَا يشاركون في مهرجان حراس الحياة بشواطئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاركة ٧٠ منقذًا و١٠ مسعفين من مرفق الإسعاف أقيم بشاطئ أحد المنتجعات السياحية بالغردفة مهرجان حراس الحياة للعاملين بالإنقاذ على الشواطئ بالبحرالأحمر وذلك من خلال استعراض ومحاكاة مهارات الإنقاذ والخطوات التي تتم في عمليات إنقاذ الغرقى بالشواطئ وتقديم الإسعافات الأولية.

وأكد الدكتور محمد سلامة، رئيس منظم الحدث، أن مهرجان حراس الحياة يقام للعام الثاني على التوالي في إطار التنافس بين أفضل حراس حياة لاختيار 3 منقذين. واضاف أنه تم خلال الشهر الماضى عقد دورات تدريبية وأثمرت قيام المحافظ اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر بتقديم 3 منح للعاملين في الإنقاذ و3 من الشركة المنظمة بجانب 3 مسعفين من الإسعاف.

وأشار إلى أن مهرجان حراس الحياة له مردود إيجابى لتدريب منقذين في الشواطئ العامة والفنادق على سرعة التعامل مع الحدث في أزمات الغرق لتكون شواطئ البحر الاحمر بلا غرقى، وأكد أن المهرجان أقيم اليوم بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية ومجمع إعلام الغردقة.