شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنظم ورشة عمل حول تدوير المخلفات المنزلية بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ فرع جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا ورشة عمل حول تدوير المخلفات المنزلية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من المخلفات.

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وتناولت الورشة أهمية تقليل مخلفات المنازل الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد أو غير مستدام لتلك الموارد، وأهمية إعادة التدوير لخفض الانبعاثات الناتجة عن حرق هذه المخلفات أو الناتجة عن كمرها بشكل غير آمن.

واستعرضت الورشة مبادرة أحد المواطنين بالمنصورة لإنتاج الفيرمي كمبوست (سماد عضوي) من المخلفات العضوية بالمنزل، حيث أكد أن الفيرمي كومبوست من الممكن صناعته بالمنزل والتخلص من المخلفات العضوية، وطالب بتحديد مواقع تتبع الوحدات المحلية لتدوير المخلفات العضوية المنزلية لإنتاج الفيرمي كمبوست والدودة الحمراء، على أن يتم الفصل من المنبع لفصل المخلفات الصلبة المنزلية عن المخلفات العضوية المنزلية.

شارك بالورشة ممثلو نقابة الفلاحين بالدقهلية ومجلس مدينة المنصورة وأمناء نقابة الفلاحين بمراكز المحافظة والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بالدقهلية.