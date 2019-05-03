شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. إقبال كثيف من المواطنين على «أهلًا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بجوار منطقة مركز القاهرة للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، تصطف السيارات فى انتظار إجراءات التفتيش ودفع رسوم تقدر بـ20 جنيهًا - قيمة انتظار السيارة داخل معرض (أهلًا رمضان) المقام تحت رعاية وزارة التموين.

وبدأ «أهلا رمضان» فى 24 إبريل الماضى، ويستقبل الجمهور على مدى 11 ساعة يوميًا من الـ10 صباحًا حتى الـ9 مساء، بمشاركة وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص ومورّدى السلع والمواد الغذائية، إذ تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين.

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وشهد المعرض، أمس، زحامًا شديدًا من المواطنين، أملًا فى شراء مستلزمات رمضان بأسعار مناسبة، وبخصومات تم الإعلان عنها، تتراوح بين 20 و30% على السلع الأساسية، مثل السمن والسكر والأرز والزيت والمكرونة، واللحوم الحمراء والبيضاء، بالإضافة إلى الخصومات على ياميش رمضان، ومستلزمات المائدة والمناديل الورقية.

سناء السيد، سيدة ثلاثينية، تعمل موظفة وتسكن فى منطقة المعادى، جاءت من مسكنها إلى المعرض، لشراء «لوازم رمضان» التى تكفيها طوال الشهر الكريم بأسعار أرخص من المتداولة فى السلاسل التجارية الشهيرة المتواجدة بجوار منزلها، ورغم انخفاض الأسعار، إلّا أنها فوجئت بأن المبلغ الذى وفرته تم صرفه فى مصاريف الانتقال من مدينة نصر إلى المعادى والعكس، وبالتالى كان من الأفضل لها أن تشترى من المحال المجاورة لها «الأسعار المعروضة فى أهلًا رمضان منخفضة ولكن المواصلات غالية جدًا، وخصوصًا أن منافذ المعرض مش منتشرة فى كل المناطق أو المحافظات».

وحرصت الشركات المشاركة على تعليق لافتات (السعر داخل المعرض – السعر خارج المعرض)، لإظهار الفارق الكبير بين الأسعار داخل المعرضة وخارجه، بالإضافة إلى المنافسة فيما بينها فى العروض التى تقدمها للزوّار.

عزيزة وحنان وجدتا أن نسب الخصومات لا تختلف مع المعروضات داخل السلاسل التجارية الكبرى، غير أن المعرض وفّر لهما عددا أكبر من الشركات ومنتجات مختلفة، وتمنتا أن تستمر هذه الأسعار طوال الشهر الكريم، لكن أحد العارضين، رد: «المعارض دى مش متكررة وخلال رمضان بتكون منافذ الجيش والداخلية بتقدم أسعار قليلة لكن منتجات محددة.