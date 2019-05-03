شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الإمارات في لاهاي تزور الكنيسة القبطية بأمستردام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة حصة عبدالله، سفيرة دولة الإمارات في لاهاي، بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس في أمستردام، الخميس، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

كان في استقبالها الأنبا أرساني والآباء الكهنة وبعض الأراخنة والسيدات.