مقتل شخص وإصابة أثنين آخرين إثر محاولة سرقة شركة حديد بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

لقى شخص مصرعه فيما أصيب شخصين آخرين، إثر محاولتهم السطو المسلح على شركة حديد بدائرة قسم شرطة التبين جنوب القاهرة.

تلقى المقدم وسام عطية رئيس مباحث التبين بلاغا من أفراد أمن بشركة حديد بمنطقة التبين، مفاده أنه خلال حراستهم لمخازن الشركة فوجئوا بـ3 لصوص يحاولون سرقة كمية من الحديد وأثناء محاولة التصدي لهم أطلقوا النيران من السلاح المرخص بحوذتهم، ما أسفر عن مقتل أحد المتهمين وإصابة أثنين أخرين.

بالفحص الي أجراه الرائد محمد سامي معاون مباحث قسم شرطة التبين، تبين صحة البلاغ كما تبين أن المتهمين من منطقة الشوبك، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى التبين تحت حراسة شرطية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.