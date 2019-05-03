"ربط الحبل في المروحة".. عامل ينتحر شنقًا داخل شقته بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

انتحر عامل بمحطة وقود شنقا داخل شقته بمدينة 15 مايو، لمروره بضائقة مالية. تلقى المقدم هاني حداد، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة جارهم "م.ع" داخل شقته بمنطقة 15 مايو. وبإجراء التحريات والفحص تبين أن المتوفى انتحر شنقا، حيث قام بربط حبل في مروحة داخل غرفته وشنق نفسه. وأشارت التحريات التي -أجراها الرائد أحمد ماضي معاون مباحث القسم - إلى أن المتوفى كان يمر بحالة نفسية سيئة إثر مروره بضائقة مالية دفعته إلى الانتحار. تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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