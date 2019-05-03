مصر في المركز الرابع لأكثر الدول حضورًا بالعمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

احتلت مصر، المرتبة الرابعة بين أكثر الدول قدومًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء لمناسك العمرة، ليبلغ عددهم 405,750 معتمرًا، فيما تصدرت دولة باكستان المركز الأول بـ1,353,625 معتمرًا، تليها إندونيسيا 881,459، بعدها الهند 579,443، واحتلت تركيا المركز الخامس بعدد 279,038 معتمرًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، بأن الترتيب بعد هذه الدول ضم كل من: اليمن 267,132، ماليزيا 259,273، والجزائر 256,295، والعراق 219,298، والأردن 167,323.

وسجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار6,571,997 تأشيرة حتى تاريخ 27 شعبان للعام الهجري الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5,971,334 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 486,876 معتمرًا، فيما سجلت مغادرة 5,484,458 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

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ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,692 موظفا، منهم 8,843 من الذكور، و1,849 من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,339,642 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 553,536 معتمرًا، وسجل وصول 78,156 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.