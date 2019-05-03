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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عاد مساء اليوم الجمعه إلى القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة إلى لبنان ترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي استضافه لبنان يومي 2 و3 مايو الجاري.

وترأس مدبولى وفدًا مصريًا رفيع المستوى يضم وزراء والكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.

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