رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة قادما من بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
عاد مساء اليوم الجمعه إلى القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة إلى لبنان ترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي استضافه لبنان يومي 2 و3 مايو الجاري.
وترأس مدبولى وفدًا مصريًا رفيع المستوى يضم وزراء والكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.
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