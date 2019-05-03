بالفيديو- راغب علامة يشعل حفله الأول بالجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
انطلق مساء اليوم، الحفل الأول للمطرب راغب علامة، بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، بحضور مئات الطلاب.
ويغنى علامة للمرة الأولى على المسرح أغنيته الشهيرة "قلبى عشقها" التى أطلقها منذ أيام قليلة بتوزيع جديد، كما يقدم مجموعة من أبرز أغانيه القديمة.
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