وزيرة السياحة تدعو الشعب السويسري لزيارة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لقاء صحفيا مع جريدة Handelszeitung السويسرية التي تعتبر أحد أهم الصحف السويسرية.

جاء ذلك في ختام مشاركتها في فعاليات منتدي السياحة العالمي "World Tourism Forum" الذي ينعقد خلال الفترة من ٢ إلى ٣ مايو الجاري بمدينة لوزيرن السويسرية.

واستعرضت الوزيرة- خلال اللقاء- الأثر الاقتصادي لصناعة السياحة في مصر، وأهمية هذه الصناعة في توفير وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرةً إلى أن وزارة السياحة تطمح لأن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

كما تحدثت الوزيرة عن الحملة الترويجية الجديدة لمصر، موضحة أن تحديث آليات الترويج السياحي يعتبر حجر الزاوية في محور الترويج والتنشيط في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير القطاع.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الترويج لكل منطقة سياحية على حدة لإبراز ميزاتها التنافسية وتعريف السائح بخصائصها.

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كما تطرقت الوزيرة للحديث عن افتتاح المتحف المصرى الكبير في الربع الأخير من العام القادم، مشيرة الى الجهود التي تبذلها وزارة الاثار للانتهاء من هذا الصرح الثقافي الكبير، وقالت ان افتتاح المتحف هو احد الركائز الاساسية التي تعتمد عليها الحملة الترويجية لمصر في الخارج GEM2020.

وعن مدى اهتمام الوزارة بأسواق أوروبا الوسطى، أشارت المشاط إلى أن الخطة الترويجية الجديدة تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا وأسواق أوروبا الوسطى.

وعن التحسن الذى تشهده السياحة المصرية أشارت الوزيرة الى ارتفاع مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، و المؤشرات الإيجابية المتوقعة خلال العام الحالي.

وأضافت أن برنامج الإصلاح الهيكلى يهدف إلى النهوض بالقطاع وزيادة تنافسيته من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة تجعله أكثر تحملا لأى صدمات، موضحة أن نقطة القوة التي يقوم عليها هذا البرنامج هي أنه أعطى لصناعة السياحة المصرية رؤية وخطة مشتركة يعمل علي تحقيقها كافة الأطراف ذات الصلة بالسياحة من حكومة وبرلمان وقطاع خاص ومستثمرين.

واختتمت الوزيرة، اللقاء بدعوة الشعب السويسرى لزيارة مصر للاستمتاع بما تتمتع به مصر من تنوع كبير في منتجاتها السياحية، مشيرة إلى إمكانية المزج بين الأنماط السياحية المختلفة كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات وغيرها.

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