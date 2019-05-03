مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد لاستقبال مصابي "الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير – فريد قطب:

رفعت جامعة الأزهر، حالة الاستعداد القصوى بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي، داعيًا لهم بالشفاء العاجل.

وأكد الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تواجد جميع الجراحين والمتخصصين وأطباء الطوارئ وطاقم التمريض بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية.

من جانبهما، أعلن الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى سيد جلال، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، استعدادهما الحالي لاستقبال أي حالات جراء الحريق الذى اندلع بمنطقة حي الموسكي بالقاهرة قبل قليل، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة.