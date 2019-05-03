أغلبها اختناقات.. "الصحة" تكشف حالة مصابي حريق الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير – فريد قطب:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، ارتفاع عدد مصابي الحريق الذي نشب بمخزن في منطقة الموسكي بوسط القاهرة، إلى 51 شخصًا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإصابات أغلبها اختناقات، وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، باستثناء 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر.

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وأوضح "مجاهد" في تصريحات صحفية، أنه من المنتظر خروج 4 حالات من المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة بعد تلقيهم العلاج حيث عانوا من اختناقات، ويتبقى حالتين واحدة تعاني من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور.

كان حريق هائل شبّ بأحد المباني التجارية بمنطقة الموسكي، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة عليها قبل أمتدادها للمحلات المجاورة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر.