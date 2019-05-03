"الطيب" يعتمد خطة متكاملة استعدادًا لإحياء شهر رمضان بالجامع الأزهر ​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اعتمد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الخطة المتكاملة التي أعدتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، بالتواصل مع قطاعات الأزهر الشريف، استعداداً لإحياء شهر رمضان بالجامع في ثوب جديد مليء بالتنوع والبرامج الجديدة المتميزة، التي تستهدف الجميع.

وقال الدكتور صلاح العادلي، القائم بتسيير أعمال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الجامع سيقدم في إطلالة جديدة الملتقى الفكري والفقهي بالتعاون مع هيئة كبار العلماء ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عقب صلاة العصر؛ وذلك انطلاقًا من حرص الجامع الأزهر على تقديم برامج متميزة في شهر رمضان.

وأوضح العادلي، أن الملتقى يديره مجموعة من الشباب، ويبدأ بتلاوة قرآنية لمدة 5 دقائق، ثم يدور الحوار مع اثنين من المحاضرين حول مجموعة من القضايا الفكرية والفقهية التي تهم الشباب والمجتمع، بالإضافة لبرنامج مصور فيديو مع أعضاء من هيئة كبار العلماء، مترجم باللغات الأجنبية المختلفة في مبادرة غير مسبوقة وسيذاع على صفحة الجامع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه "استكمالًا لما يقدمه الجامع الأزهر من برامج للتوعية بالأسرة، حرص على تقديم مجموعة من المحاضرات الخاصة بالنساء، تقدمها نخبة من أساتذة هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من المفتيات بقسم فتاوى النساء بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويتم خلالها عرض كافة القضايا التي تهم المرأة وما يجب أن تكون عليه على نحو يسهم في سعادة واستقرار الأسرة، وذلك عقب صلاة الظهر".

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كما تُقدم محاضرة يومية عقب صلاة الظهر للرجال بالظلة العثمانية من خلال نخبة من وعاظ الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.

ويحرص الجامع الأزهر على ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح خلال الشهر، كما يُقدم الدروس الليلية التي تتخلل صلاة التراويح التي تصلى بختمة كاملة في 8 ركعات برواية حفص عن عاصم، ثم تأتي الموعظة ثم يصلى 12 ركعة بروايات القرآن السبع.

وحرصًا على تشجيع حفظ القرآن الكريم وخاصة للطلاب الوافدين ولغير الناطقين باللغة العربية، قام رواق القرآن الكريم بإقامة أربع برامج لتحفيظ القرآن على مدة تبدأ من سنة إلى أربع سنوات، وحتي يتسنى للجميع الاستفادة بطريقة منظمة سيتم عمل اختبار تحديد المستوى ووضع الطالب في البرنامج المناسب له، بالإضافة لبرنامج لتعلم القراءات العشر، ويُقدم للذين انتهوا من حفظ القرآن، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف.

كما أعلن الجامع عن قبول دفعة جديدة لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الذي يتكون من عدة مستويات (مبتدئ- متوسط -متقدم-الإملاء وفن الكتابة).

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