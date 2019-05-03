طوارئ بمستشفيات القاهرة بعد ارتفاع عدد مصابي حريق الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير – فريد قطب:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنا في حادث حريق مخزن بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن الوزيرة كلفت الدكتور شريف وديع مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبي إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأشار مجاهد -في بيان اليوم- إلى أن المستشفيات ومراكز الحروق التي وجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد بها هي: معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام، حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 آخرين رعاية حروق، كما تم دعم تلك المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما، كمخزون استراتيجي إضافي.

كان حريق هائل شبّ بأحد المباني التجارية بمنطقة الموسكي، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة عليها قبل أمتدادها للمحلات المجاورة.