مصر | الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق الموسكي بعد اشتعاله مجددا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق الموسكي بعد اشتعاله مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجدد اشتعال النيران فى المحال التجارية التي احترقت ظهر اليوم، الكائنة في حارة اليهود بمنطقة الموسكي، وسط محاولات رجال الحماية المدنية السيطرة عليها قبل امتدادها لمحال أخرى.

وأصيب عدد من المواطنين وأفراد الأمن المركزى بحالات اختناق نتيجة الأدخنة المنبعثة من المحال، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويواصل رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على النيران، حيث دفعت بسيارات إطفاء وخزانات مياه إضافية لموقع الحريق في الموسكي، لإخمادها بعد تجدد اشتعالها.

وكشفت التحريات الأولية بشأن اندلاع حريق ضخم في عدد من المحال التجارية في حارة اليهود، عن أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق.

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ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم مع أصحاب المحال، للتوصل إلى سبب اشتعال النيران.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وجرى الدفع بـ15 سيارة اطفاء لمكان البلاغ.

وتبين أن النيران امتدت إلى محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ، ولا توجد خسائر فى الأرواح.