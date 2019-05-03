مصر | عاجل.. استمرار تصاعد ألسنة اللهب بالموسكي وتجدد الاشتعال بالمحال (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استمرار تصاعد ألسنة اللهب بالموسكي وتجدد الاشتعال بالمحال (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت منذ قليل، النيران، في عدد من المحال، جراء الحريق الذي شب ظهر اليوم بمنطقة الموسكى، رغم محاولات الحماية المدنية فى إخماده.

وتحاول الحماية المدنية إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم بالموسكي، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.