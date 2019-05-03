مصر | "الحماية المدنية" تحاول تبريد مكان حريق حي الموسكي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحماية المدنية" تحاول تبريد مكان حريق حي الموسكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بدأت منذ قليل بتبريد حريق الموسكى بعد تجدد اشتعاله، حيث اشتعل حريق محدود داخل أحد محلات القماش مرة أخرى بعدما تمت السيطرة على النيران المشتعلة فيه، عن طريق رش مواد كيميائية، وضخ مياه فى منتصف مركز الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عدد من المحال فى الموسكى، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى موقع الحادث ومنع خطر امتداد النيران للمبانى المجاورة، وقامت بإخماد حريق شب فى 3 محال لبيع الملابس والعطور فى منطقة الموسكي.