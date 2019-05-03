أخبار مصر | "الأوقاف" تخاطب أفريقيا بسبع لغات أحدثها الأمهرية والصومالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تخاطب أفريقيا بسبع لغات أحدثها الأمهرية والصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة توسعت في ترجمة خطبة الجمعة الموجهة للقارة الأفريقية لتصل إلى سبع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية والهوسا والأمهربة والصومالية، إضافة إلى لغة الإشارة، في حين بلغ إجمالي اللغات التي تترجم إليها خطبة الأوقاف المصرية أسبوعيا وتنشر مسموعة ومقروءة ومتلفزة ست عشرة لغة إضافة إلى اللغة العربية ولغة الإشارة.

وأضاف الوزير في بيان له: جار التوسع في حركة الترجمة بصفة عامة إضافة إلى افتتاح مركزين للثقافة الإسلامية باللغتين الإنجليزية والفرنسية أحدهما بشرم الشيخ والآخر بالغردقة، وافتتاح معمل صوتيات اللغة الإنجليزية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، واعتبار اجتياز امتحان اللغة الأجنبية شرطا رئيسا لتولي أي عمل قيادي بالأوقاف.

وعقد مسابقات إيفاد سنوية لمتقني إحدى اللغات الأجنبية، والتوسع في تعيين أئمة من دراسي وخريجي أقسام الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية المختلفة.