أخبار مصر | تعرف على موعد الإفطار والإمساك في أول أيام شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الإفطار والإمساك في أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء عن استطلاع هلال رؤية شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، وذلك يوم الأحد القادم المقبل 5 مايو الجاري، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الاستطلاع على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفلكيًا يوافق شهر رمضان الإثنين المقبل 6 مايو، إذ من المقرر أن تكون مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب سيكون في تمام الساعة 6:35، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الخليج 365 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .