أخبار مصر | وزير الأوقاف يهنئ أهالي أتريس بافتتاح مسجد "البركيات" بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يهنئ أهالي أتريس بافتتاح مسجد "البركيات" بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل الدكتور أمين عبدالواحد وكيل أول الوزارة مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، تهنئة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لاهالى شمال الجيزة بافتتاح مسجد البركيات بقرية أتريس مركز منشأة القناطر، بعد التجديدات والتطوير والتوسعة على مساحة ٤٢٠ مترا.

وألقى أمين عبدالواحد خطبة الجمعة بالمسجد بحضور أكثر من ألف مصلى، وشهد الافتتاح حسن عبد الهادي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ جمال عبد الراضى مدير إدارة أوقاف منشأة القناطر و قيادات الإدارة الشيخ طارق عقرب و الشيخ محمد فوزي الجندي والشيخ سعد ابوحطب و الشيخ مجدي عاشور، والكاتب الصحفى مصطفى عبيدو نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وتحدث وكيل الوزارة عن حسن استقبال شهر رمضان والاستعداد له بحسن الخلق، و رعاية الفقراء والأيتام، ثم تحدث عن فضل العطاء واعمار المساجد بعد تجديدها أو بنائها.

وعقب الجمعة استمع الأهالي للتواشيح الدينية للشيخ د عبدالسيد إسماعيل نصر ، يذكر أن المسجد أعيد إقامته على مساحة ٤٢٠ بتكلفة ٣ مليون و٢٠٠ الف وتم تشطيبه و فرشة علي اعلي مستوى بواسطة أهل الخير وبمشاركة اهالى أتريس.