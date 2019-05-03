أخبار مصر | "المترو" ينفي تحصيل غرامات من مشغلي القرآن بصوت مرتفع في "رمضان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المترو" ينفي تحصيل غرامات من مشغلي القرآن بصوت مرتفع في "رمضان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق في شهر رمضان المبارك أو غيره، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأهاب "متحدث المترو" بوسائل الإعلام، تحرى الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.