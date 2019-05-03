أخبار مصر | خطة إحياء شهر رمضان بالجامع الأزهر (تعرف عليها)

وضع الجامع الأزهر خطته؛ لإحياء شهر رمضان بالجامع الأزهر، في ثوب جديد مليء بالتنوع والبرامج الجديدة المتميزة، التي تستهدف الجميع.

يُقدم الجامع في إطلالة جديدة الملتقى الفكري والفقهي بالتعاون مع هيئة كبار العلماء ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عقب صلاة العصر، ويدير الملتقى مجموعة من الشباب، ويبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية لمدة 5 دقائق، ثم يدور الحوار مع اثنين من المحاضرين وفق مجموعة من القضايا الفكرية والفقهية التي تهم الشباب والمجتمع، بالإضافة لبرنامج مصور فيديو مع أعضاء من هيئة كبار العلماء، مترجم باللغات الأجنبية المختلفة في مبادرة غير مسبوقة يذاع على صفحة الجامع.

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واستكمالًا لما يقدمه الجامع الأزهر من برامج للتوعية بالأسرة فحرص على تقديم مجموعة من المحاضرات الخاصة بالنساء، يقدمها نخبة من أساتذة هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من المفتيات بقسم فتاوى النساء بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، يتم خلالها عرض كافة القضايا التي تهم المرأة وما يجب أن تكون عليه على نحو يسهم في سعادة واستقرار الأسرة، وذلك عقب صلاة الظهر، كما يقدم محاضرة يومية عقب صلاة الظهر للرجال بالظلة العثمانية من خلال نخبة من وعاظ الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.

ويحرص الجامع الأزهر على ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح خلال الشهر، كما يُقدم الدروس الليلية التي تتخلل صلاة التراويح التي تصلى بختمة كاملة 8 ركعات برواية حفص عن عاصم، ثم تأتي الموعظة ثم يصلى ١٢ركعة بروايات القرآن السبع.

قام رواق القرآن الكريم بإقامة أربع برامج لتحفيظ القرآن على مدة تبدأ من سنة إلى أربع سنوات، وحتي يتسنى للجميع الاستفادة بطريقة منظمة سيتم عمل اختبار تحديد المستوى ووضع الطالب في البرنامج المناسب له، بالإضافة لبرنامج لتعلم القراءات العشر يُقدم للذين انتهوا من استحفاظ القرآن، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف، كما يعلن الجامع عن قبول دفعة جديدة لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الذي يتكون من أربع مستويات (مبتدئ- متوسط -متقدم- الإملاء وفن الكتابة).