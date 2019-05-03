شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 6 حالات فقط بالمستشفيات وإسعاف 45 آخرين في حريق الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنا في حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من أربعة طوابق، بحارة اليهود، ومنطقة الأزهر، ومحافظة القاهرة.

وكلفت الوزيرة الدكتور شريف وديع ، مستشارها للرعايات المركزة والطوارئ، بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير كل الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل الأخير على رأس فريق طبى إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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وتم نشر 20 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط موقع الحريق، حيث تم إسعاف 41 حالة بموقع الحادث وغادروا، كما تم نقل 20 آخرين منهم 19 إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، لافتا إلى أن الإصابات كان أغلبها اختناقات وتم تقديم الخدمة الطبية للحالات وخرجت جميعها من المستشفيات، بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما يتبقى 6 حالات فقط بمستشفى أحمد ماهر، 4 منهم من المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة يعانون من اختناقات، فيما يتبقى حالتان واحدة تعانى من حروق من الدرجة الأولى 10%، والأخرى اشتباه كسور.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن المستشفيات ومراكز الحروق التي وجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد بها هي معهد ناصر، وأحمد ماهر، والمنيرة، وأم المصريين، وشبرا العام، حيث تم توفير 40 سرير حروق، بالإضافة إلى 40 أخرى رعاية حروق، كما تم دعم تلك المستشفيات بأدوية ومستلزمات طبية، وأكياس دم وبلازما، كمخزون استراتيجى إضافى.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن إصابة 15 مواطنا في حادث حريق بمخزن بالدور الأراضى بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، محافظة القاهرة.