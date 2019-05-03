«مدبولي» ورئيس وزراء لبنان يوقعان على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها، هي: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن استيراد مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى في مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
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