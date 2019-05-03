شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض بتأمين بنها تعرض لإصابات بالوجه والفكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها من إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مروري بدراجة بخارية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع القليوبية، أن العملية الجراحية أجريت تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج، مدير المستشفى، والدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفى، الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجه والفم والفكين، والدكتور أحمد حامد استشاري جراحة المخ والأعصاب، وأستاذ دكتور أحمد حمدي استشاري التخدير، والدكتور إسلام حجاب إخصائي التخدير.

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وأوضح الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الوجه والفم والفكين والذي أجرى العملية، أن المريض تم نقله إلى مستشفى «التأمين الصحي النموذجي ببنها» قادمًا من أحد المستشفيات في حالة حرجة، تم على الفور إجراء الكشف الإكلينيكي والإشعاعي للمريض الذي تبيّن أنه يعاني كسورا متعددة بعظام الوجه والفكين وعظام عجاج العين، وتم عمل أشعة مقطعية على عظام الجمجمة تبين بعد الكشف عليه من استشاري جراحة المخ والأعصاب أن لديه بجانب كسور الفكين شرخا بقاعه الجمجمة، وتم عرضه على استشاري التخدير وكذلك استشاري جراحة المخ والأعصاب لتجهيزه لدخول غرفة العمليات.

وأضاف أ ن العملية الجراحية استغرقت أكثر من ساعتين، حيث تُعدُّ من العمليات المعقدة وذلك بسبب الكسور الموجودة في الفك، وان حالة المريض مستقرة وتم رد وتثبيت كسور الفكين والوجه وكذلك عظام عجاج العين بواسطة شرائح ومسامير معدنية حتى يعود إلى حياته الطبيعية.

من جهته، أكَّد الدكتور أحمد حجاج مدير المستشفى أن العملية التي تمت تُعدُّ من العمليات الصعبة والمعقدة وذلك لتعرض المصاب لكسور بالوجه والفكين.

وأضاف: «بفضل من الله وتوفيقه استطعنا إجراء العملية بنجاح وذلك بفضل الإمكانات المتطورة المتوفرة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها سواء من معدات طبية حديثة أو غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلى الكادر الطبي والتمريض المتمرس في علاج مثل هذه الحالات الصعبة».