شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق» تنفي تحصيل غرامة 500 جنيه على مشغلي القرآن خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق في شهر رمضان المبارك أو غيره، مشيرا إلى ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة.
وأهاب متحدث المترو بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.
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