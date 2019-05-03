شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الشهيد أحمد عسكر تفوز بالمركز الأول في مسابقة الفنون المسرحية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق المسرح المدرسى بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية للبنات بالعريش بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الفنون المسرحية للعام الدراسى الحالى 2018 / 2019 .

Advertisements

وأعلنت أميرة سالم، إخصائية المسرح ومخرجة العرض، أن فريق المسرح المدرسى للمدرسة تقدم بعرض مسرحية «المعجزة» الذي تناول قضية العنف الأسرى في المجتمع من حيث أسبابه ومظاهره وتوضيح آثاره السلبية على الأسرة والأبناء، ومن ثم على المجتمع بأسره.. وتوضيح دور مؤسسات المجتمع (ومن بينها المدرسة) في معالجتها والتصدى لها من خلال الإخصائية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأكدت على الجهود المبذولة من جانب إدارة المدرسة واهتمامها بالأنشطة المدرسية لاستثمار طاقات الطالبات واكتشاف مواهبهن وتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح للاستفادة منها في كل ما يهم العملية التعليمية والأنشطة.. مما يؤدى في النهاية إلى دعم العملية التعليمية والمشاركة المجتمعية في تناول وحل كافة القضايا والمشكلات المجتمعية.

من جانبها.. قامت نجوى رفاعى، مدير إدارة المدرسة، بتكريم الفريق المسرحى من الطالبات والمخرجة.. مشيدة بالمجهود المبذول من أجل خروج هذا العمل المسرحى إلى النور كنشاط تربوى وتعليمى مهم يلقى الضوء على مشكلة مجتمعية ويعالجها، والتأكيد على دور المدرسة في تخريج جيل واع بمشكلات المجتمع والواقع المحيط به إلى جانب التعليم.. علاوة على تشجيع ودعم المشاركة المجتمعية كأحد أساسيات الجودة في التعليم.