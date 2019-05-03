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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمى القاهرة 16 30 شبين الكوم 15 29 طنطا 15 29 دمنهور 16 26 الإسكندرية 16 26 بلطيم 18 25 مطروح 15 24 السلوم 14 28 سيوة 14 34 بورسعيد 18 23 دمياط 18 24 الزقازيق 16 29 الإسماعيلية 16 29 السويس 18 29 العريش 16 25 رفح 17 24 رأس سدر 15 29  نخل 10 29 نويبع

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30
شبين الكوم 15 29
طنطا 15 29
دمنهور 16 26
الإسكندرية 16 26
بلطيم 18 25
مطروح 15 24
السلوم 14 28
سيوة 14 34
بورسعيد 18 23
دمياط 18 24
الزقازيق 16 29
الإسماعيلية 16 29
السويس 18 29
العريش 16 25
رفح 17 24
رأس سدر 15 29 
نخل 10 29
نويبع 15 31
طابا 12 29
كاترين 09 28
الطور 17 27 
شرم الشيخ 21 32
الغردقة 21 33
مرسى علم 26 32
الفيوم 18 31
بنى سويف 21 31
المنيا 14 31
أسيوط 16 32
سوهاج 18 33
قنا 19 35
الأقصر 19 36
أسوان 22 37
أبوسمبل 22 37
الوادي الجديد 21 35
شلاتين 22 34
أبو رماد 22 33
حلايب 21 29
راس حدربة 22 29

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