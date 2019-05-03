انت الان تتابع الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمى القاهرة 16 30 شبين الكوم 15 29 طنطا 15 29 دمنهور 16 26 الإسكندرية 16 26 بلطيم 18 25 مطروح 15 24 السلوم 14 28 سيوة 14 34 بورسعيد 18 23 دمياط 18 24 الزقازيق 16 29 الإسماعيلية 16 29 السويس 18 29 العريش 16 25 رفح 17 24 رأس سدر 15 29 نخل 10 29 نويبع

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