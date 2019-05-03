انت الان تتابع راحة لجسدك وسلاما لروحك الحرة يا حنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رحلت الكاتبة الصحفية حنان كمال بعد صراع 6 سنوات مع مرض السرطان.. كانت مثالا للمقاومة والطاقة الإيجابية رغم شدة المرض.. رغم معرفة أحبائها بمرضها فإن رحيلها سبب صدمة

قد يكون الجسد معتلا ويعاني من الضعف بسبب شدة المرض، إلا أن الروح القوية لا تتأثر بالوهن الذي يصيبه، الروح الخفيفة والمنطلقة تعبر من حدود هذا الجسد، لتسكن قلوب كثيرين ممن حولها من محبيها وأصدقائها، هكذا كانت حنان كمال التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد رحلة فيها من المثابرة وحب الحياة وقوة المواجهة مع «اللعين» مرض السرطان، فرغم معاناتها مع المرض منذ مارس 2013 فإنه كان كالصاعقة على كل محبيها وأصدقائها، ويتحول «فيسبوك» في لحظة للحديث عن «حنة»، كما كانت تحب أن يناديها المقربون منها.

حنان كمال كاتبة صحفية، وكانت من كوادر الحركة الطلابية في التسعينيات بالجامعة، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة في 1995م، وبدأت عملها كصحفية في جريدة الدستور في إصدارها الأول بالتسعينيات. لم أكن أعرفها عن قرب ولم ألتق بها يوما، لكنني عرفت مثل الجميع بإصابتها بـ«السرطان»، فكنت واحدا من

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راحة لجسدك وسلاما لروحك الحرة يا حنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.