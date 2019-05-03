شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يباشر أعمال إطفاء حريق محدود بتجمعات قمامة بمقلب شبرامنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

باشر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عمليات إخماد حريق محدود نشب داخل تجمعات للقمامة بالمقلب العمومى التابع للمحافظة بشبرامنت.

حيث فوجئ العاملون داخل المقلب بوجود المحافظ بينهم مرتديا الكمامة والكوزلوك لمتابعة أعمال الإطفاء التي يقومون بها وتوجيه العاملين بالطرق الصحيحة لسرعة الإخماد.

وأشار المحافظ، في تصريحات له، إلى أنه تمت الاستعانة بأكثر من 300 نقلة رمال لإطفاء الحريق بطريقة سليمة.

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أكد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بضرورة اتباع الأساليب الفنية والبيئية السليمة في وضع المخلفات والقمامة داخل الخلايا المخصصة لها داخل المقلب بالإضافة إلى التأكيد على عمال الفريزة من حظر حرق أي مخلفات حفاظًا على البيئة.

كما وجه المحافظ الشركة المسؤولة عن أعمال فرز القمامة داخل المقلب باستخدام المعدات والكساحات لتسوية الأرض وتمهيد الطريق داخل المقلب بالرمال لعدم تطاير أي أكياس بلاستيكية خارج المقلب وتجنباً لحدوث أي حرائق داخل المقبل مستقبلاً.

جولة المحافظ داخل مقلب شبرامنت رافقه خلالها اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.

يذكر أن مقلب شبرامنت يعد المقلب العمومى بمحافظة الجيزة لتجميع مخلفات القمامة به يومياً وذلك لبعده عن الكتل السكنية ولاتساع مساحته حيث يتردد يوميا على المقلب مئات النقلات للقمامة والمخلفات.