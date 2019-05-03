شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد أطفال مستشفى 57357 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الجمعة، وفد أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، الذي وصل إلى المحافظة لقضاء يوم ترفيهي في قرية جنة النورس.
وأبدى المحافظ سعادته بزيارة الأطفال لبورسعيد والبالغ عددهم ٢٧ طفلا، بالإضافة إلى أطقم التمريض والأطباء المرافقين لهم.
وتمنى لهم الشفاء العاجل كما أكد أن المحافظة بدأت الخطوة الأولى على نفس النهج لرعاية أطفال مرضى السرطان بقرب الانتهاء من إنشاء أول مستشفى لأورام الأطفال على أن يلحق به قسم لأمراض القلب للأطفال تحت إشراف الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب.
ووجه المحافظ الدعوة لإدارة المستشفى بتكرار تنظيم رحلات وأفواج لأطفال المستشفى إلى بورسعيد على مدار العام، وخاصة خلال موسم الصيف المقبل.
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