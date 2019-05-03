شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يفتتح مسجد الشيخ محمود خليل بـ«ميت عاصم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود عبدالله، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، يرافقه حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعلي إمام، نائب رئيس المدينة، ونبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والشيخ سليم عبدالمقصود، إمام وخطيب المسجد- مسجد الشيخ محمود خليل بقرية ميت عاصم التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية بعد تطويره وتجديده بالجهود الذاتية من الأهالي.

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ودارت خطبة الجمعة التي قام بالقائها الدكتور محمود عبدالله حول أهمية إعمار المساجد لما لها من منزلة عند الله تعالى، وفضل شهر رمضان الكريم والإنفاق في سبيل الله والحرص على الاستفادة من شهر رمضان الكريم واغتنامه فرصة والعودة إلى الله لننال مغفرته وعفوه.



وفي سياق متصل قام الدكتور محمود عبدالله ورئيس مدينة بنها والشيخ سليم عبدالمقصود ووكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعد، بتكريم 20 شخصا من حفظة القرآن الكريم والأيتام من أبناء القرية.

وعقب افتتاح المسجد ألقى الشيخ شبل الحسانين المبتهل بإذاعة القرآن الكريم عددا من الابتهالات حول مدح الرسول الله واستقبال الشهر الكريم.