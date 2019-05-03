«توبوا إلى الله في رمضان».. رسالة وزير الأوقاف للجماعات المتطرفة بخطبة الجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«توبوا وارجعوا إلى الله في رمضان».. رسالة وجهها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للجماعات المتطرفة خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

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وقال الوزير، خلال الخطبة، التي بدأها باستعراض فضائل شهر رمضان الكريم وأهمية التسامح والتكافل الاجتماعي، وحضرها النائب رياض عبدالستار والمهندس عصام عبدالغني رئيس مدينة ملوي والشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف قناوي مدير عام أوقاف ملوي، اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، اللواء مجدي عامر مدير الأمن- إن الجماعات المتطرفة اتخذت القتل والفساد والإفساد والمكر والإساءة والتآمر منهجا ضد الدولة، وهناك دول تدعم الإرهاب وتمكر لأشقائها، وبعد أيام سيحل شهر رمضان لتتاح لهم فرصة مراجعة النفس والرجوع إلى الله، فالدين دين إصلاح لا مكان يه للتشدد واتباع طرق الضلال والفساد والإفساد.

وأضاف الوزير موجها حديثه للمتطرفين، استقبلوا رمضان بصدر رحب وسليم لا يعرف الغل والحقد والحسد والكراهية، فالدخول في حرب مع الله هو دخول في حرب خاسرة لا محالة لأنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

كان وزير الأوقاف قد وجه عدة نصائح للمصلين لتطبيقها خلال شهر رمضان وصفها بالخطوط العريضة للخريطة الرمضانية وذكر منها أن بعض الناس يجعل من شهر العبادة شهرا للكسل ونقول له إن رمضان شهر عبادة وعمل، وهناك من يحول الشهر من اقتصاد وبر وإحسان إلى إسراف وتبذير وهناك السائل والمحروم لا يجدان شيئا حتى إن هناك أطعمة تصنع في المنازل ويتم إلقاؤها في سلة القمامة دون الاستفادة منها.