شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: الانتفاضة الاقتصادية للرئيس لاتقل أهمية عن انتصارنا في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، في خطبة الجمعة خلال افتتاح مسجد مجمع ثروت الداعورى الجديد بالطريق الدائرى: إن انتفاضة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الإرهاب والانتفاضة الاقتصادية تمثل عبورا جديدا لا يقل عن انتصارنا في العاشر من رمضان.
وأضاف «كريمة» أن «الله حمى مصر من الإرهاب، وسيقتص من الإخوان وما فعلوه في مصر»، موضحا أن «مواجهة القوات المسلحة والشرطة للإرهاب توجب علينا الدعاء لهم بالنصر».
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