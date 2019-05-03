شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

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وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا.

وأضاف «راضي» أن الرئيس أكد فى هذا الإطار دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وفقاً لمبادئ الموقف المصرى المتمسك بوحدة أراضى ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها، وبما يساهم فى عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإيطالي الحرص على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر فى شتى المجالات استمرارا لما تشهده العلاقات بين البلدين من تعاون مثمر خلال السنوات الأخيرة.