"القطر كل نصه التحتاني".. المشهد الأخير في حياة شاب بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم ينتظر شاب ثلاثيني توقف قطار الركاب "مميز" بمحطة سكة حديد العياط جنوب محافظة الجيزة، جُل همه كان مغادرة المحطة سريعا، فكر في النزول مستغلا تهدأة القطار من سرعته قبيل دخوله المحطة لكن ثمة جديد "قاتل" طرأ على السيناريو المعد سلفا حول جثته أشلاء تحت عجلات القطار.

تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد العياط بسقوط أحد الأشخاص من القطار رقم 974 مميز "القاهرة - أسيوط".

انتقلت قوة بقيادة العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين وتبين بالمعاينة أن الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر قمحي البشرة شعره أسود اللون، يرتدي "سويتر زيتي - تي شيرت رصاصي - قميص كروهات أحمر x أسود - بنطلون جينز أزرق وأسفله بنطلون ترنج رصاصي"، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي.

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بالكشف الطبي على الجثة تبين أنها عبارة عن أشلاء بالجزء السفلي، وتهشم وجرح قطعي بالرأس، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

أمام الرائد مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، أفاد شاهد الواقعة "بائع 18 سنة" بأنه حال وصول القطار رصيف المحطة وقبل توقفه حاول الشاب الذي يبلغ من العمر 35 سنة النزول فانزلقت قدماه بين القطار ورصيف المحطة فسقط أسفل العجلات ما أدى لمصرعه في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.