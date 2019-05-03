الكهرباء: 21 ألفا و550 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة بلغت 21 ألفا و 550 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 24 ألفا و 750 ميجاوات مقابل 26 ألفا و 400 ميجاوات أمس الخميس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء 18 ألفا و 600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و 10 دقائق عصرا، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

Advertisements

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

​