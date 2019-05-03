تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 30

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 29

دمنهور 16 26

الإسكندرية 16 26

بلطيم 18 25

مطروح 15 24

السلوم 14 28

سيوة 14 34

بورسعيد 18 23

دمياط 18 24

الزقازيق 16 29

الإسماعيلية 16 29

السويس 18 29

العريش 16 25

رفح 17 24

Advertisements

رأس سدر 15 29

نخل 10 29

نويبع 15 31

طابا 12 29

كاترين 09 28

الطور 17 27

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 21 33

مرسى علم 26 32

الفيوم 18 31

بنى سويف 21 31

المنيا 14 31

أسيوط 16 32

سوهاج 18 33

قنا 19 35

الأقصر 19 36

أسوان 22 37

أبوسمبل 22 37

الوادي الجديد 21 35

شلاتين 22 34

أبو رماد 22 33

حلايب 21 29

راس حدربة 22 29