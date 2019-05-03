محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:
نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق ومحطاته خلال شهر رمضان المبارك أو غيره.
وقال "عبدالهادي"، في بيان له اليوم الجمعة: "هذا الخبر عار تماما من الصحة".
وأهاب "متحدث المترو" بوسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر "المترو" يكشف حقيقة غرامة الـ500 جنيه لمشغلي القرآن والأدعية في المحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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