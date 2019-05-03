اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية بـ"تيودور بلهارس" للأبحاث السريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوى):

أعلنت رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث الدكتورة وفاء قنديل اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد مركزاً معتمداً للأبحاث السريرية من الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأشارت الدكتورة وفاء قنديل، في تصريح اليوم الجمعة، إلى أن مركز الأبحاث الإكلينيكية بالمعهد يهدف إلى استحداث طرق ووسائل علاجية دوائية جديدة أو أجهزه طبية تم تسجيلها دوليا بهدف استخدامها في مصر، أو جارٍ تسجيلها عالميا أو في مصر أو من التصنيع المحلي، وذلك بما يتلاءم مع التشريعات والقوانين المصرية، لافتة إلى أنها قامت برفع تقرير مفصل عن اعتماد المركز للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها، أوضحت رئيس مجلس إدارة المركز الدكتورة بثينة مدكور أن المركز متخصص في إجراء الاختبارات الدوائية على ما تم اكتشافه من علاجات جديدة، والمشاركة في الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بعلاج الأمراض المنتشرة.

فيما لفتت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة سامية الششتاوي إلى أن المركز يقوم بتدريب الأطباء على أساسيات البحث العلمي التجريبي، والتفاعل مع المراكز البحثية المحلية والعالمية ذات الصلة، وذلك لخدمة البحث العلمي وزيادة مردوده على المجتمع المصري.