جامعة عين شمس تدشن درجة علمية مشتركة للطب الصيني التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مذكرة تفاهم مشترك مع رئيس جامعة الطب الصيني ببكين؛ بهدف إنشاء درجة علمية مشتركة بين كليتي الطب بالجامعتين في مجال الطب الصيني التقليدي، لتكون الأولى من نوعها بالجامعات المصرية.

وذكرت جامعة عين شمس في بيان أن مذكرة التفاهم تضمنت الاتفاق على تدريب وتأهيل الأطباء المصريين في مجال الطب الصيني والعلاج بالإبر الصينية والتخدير والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات المرتبطة بالطب الصيني التقليدي.

وأكد الجانب الصيني، حرصه على تقديم كافة التسهيلات لتفعيل هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة نواة لنشر الطب الصيني بالوطن العربي وأفريقيا.

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وأشاد الجانب الصيني بـ"الدور الرائد للطب العربي في تنوير البشرية، وما قدموه من إسهامات جليلة في مختلف علوم الطب والتي شكلت الأساس الذي بنت عليه أوروبا والعالم العلوم الطبية فيما بعد".

يذكر أن جامعة الطب الصيني ببكين هي الأولي في تدريب وتخريج كوادر طبية متخصصة في مجال الطب الصيني بمختلف أنحاء العالم، حيث يدرس بها أطباء من انجلترا وكندا وأمريكا والنمسا وأستراليا وغيرها العديد من الدول.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور أشرف عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، وأيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس وإسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتور شريف قطب مدير مركز دعم الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة.