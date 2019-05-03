رئيس الوزراء: الفترة القادمة ستشهد تعاونا عميقا بين مصر ولبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا وتعميقًا في التعاون بين مصر ولبنان، مؤكدًا أن هناك توافق كامل بين القيادات السياسية على تعزيز التعاون.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في بيروت، أن هناك حاجة لتمكين القطاع الخاص في التوسع لمشروعات مشتركة من الدولتين، متابعًا: "نشجع فكرة إنشاء شركات مشتركة بين البلدين للاستثمار بين البلدين وفي القارة الأفريقية".

وقال إن مصر تخطت كل العراقيل في المجالات مثل الطاقة، وستقدم كل الدعم للبنان، مضيفًا أنه من المهم التواصل المباشر بين الجانبين لتعزيز التعاون.