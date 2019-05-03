محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على توفير كامل الدعم من مصر إلى شقيقتها لبنان، مؤكدًا أن "أمن لبنان من أمن مصر وهذه حقيقة يؤمن بها كل مواطن مصري".
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في بيروت، أن "مصر ولبنان تجمعهما روابط تاريخية ودائمًا ما كان هناك تقاربًا بين الشعبين اللبناني والمصري على جميع المستويات بما يؤكد رابطة الدم بين الشعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي لـ"الحريري": الرئيس السيسي وجه بتوفير كامل الدعم إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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