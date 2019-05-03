​سعد الحريري: الرئيس السيسي لديه فريق عمل نشط برئاسة مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه فريق عمل نشط برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضًا مليء بالسيدات.
وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي مشترك مع مدبولي في بيروت، أن "التعاون مع مصر قائم بشكل قوي وتعاهدنا على حل أي إشكالية بين البلدين".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على التواصل المباشر بين الجانبين لحل أي عراقيل مضيفًا: "مش لازم كل وزير يسافر علشان يحل المشكلة يكفي التواصل عبر الهاتف".
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